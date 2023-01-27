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1 час назад

Врач развеял миф о метеозависимости

РИА "ФедералПресс"

Иногда россияне жалуются на свое плохое самочувствие, ссылаясь на метеозависимость. Врач-терапевт Лев Авербах рассказал «ФедералПресс», стоит ли винить природные явления в данном случае.

Врач развеял миф о метеозависимости
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вообще такого диагноза «Метеозависимость» нет, поэтому врач не учитывает магнитных бурь или солнечной активности при назначении терапии. Это скорее делают врачи, которые взваливают ответственность за свою некомпетентность на метеозависимость», – пояснил эксперт.

По его словам, если у человека возникло ухудшение, то это не связано с погодой, оно может случиться и вне магнитных бурь.

Лев Авербах рассказал про эксперимент, когда людям, которые находились в больнице, сказали, что сегодня магнитные бури, хотя в этот день их не было. Некоторые стали говорить, что им стало хуже, и связывали это именно с магнитными бурями.

«Поэтому это все фейки, нет ничего. При головных болях, чтобы назначить лечение, нужно поставить диагноз, а для этого нужно провести обследования, сделать УЗИ сердца, мониторинг давления, нагрузочные пробы», – подытожил врач.

ЗОЖ,Лев Авербах,
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