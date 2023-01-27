Врач развеял миф о метеозависимости

Иногда россияне жалуются на свое плохое самочувствие, ссылаясь на метеозависимость. Врач-терапевт Лев Авербах рассказал «ФедералПресс», стоит ли винить природные явления в данном случае.

«Вообще такого диагноза «Метеозависимость» нет, поэтому врач не учитывает магнитных бурь или солнечной активности при назначении терапии. Это скорее делают врачи, которые взваливают ответственность за свою некомпетентность на метеозависимость», – пояснил эксперт.

По его словам, если у человека возникло ухудшение, то это не связано с погодой, оно может случиться и вне магнитных бурь.

Лев Авербах рассказал про эксперимент, когда людям, которые находились в больнице, сказали, что сегодня магнитные бури, хотя в этот день их не было. Некоторые стали говорить, что им стало хуже, и связывали это именно с магнитными бурями.