Как предотвратить риски пищевого отравления

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, какие действия хозяйки на собственной кухне позволят уберечь всю семью от пищевого отравления, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Подробную инструкцию, основанную на материалах, предоставленных Институтом дезинфектологии ФБУН "ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора, ведомство разместило на собственном сайте.

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Несколько блоков правил позволят хозяйкам организовать правильный подход к уборке кухни, мытью посуды и готовке.

Специалисты ведомства напоминают, что при уборке кухни желательно использовать дезинфицирующие средства, однако агрессивных средств желательно избегать: они могут нанести вред поверхностям мебели.

Важно обработать ручки: как дверные, так и ручки кухонных шкафчиков, холодильника, тумбочек. С дезинфицирующим средством рекомендует обработать и выключатели: для этого достаточно нанести средство на салфетку.

Посуду и столовые приборы желательно мыть в горячей воде при температуре не ниже 45 °C. При этом следует использовать дезинфицирующее моющее средство, после применения которого нужно ополоснуть посуду кипятком.

В ведомстве замечают, что сами губки для мытья посуды можно дезинфицировать при помощи прогрева в СВЧ-печи. Для этого нужно губку промыть, а затем отправить в микроволновую печь на 1 минуту. Сами губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю.

На любой кухне должны быть отдельные ножи и доски для разделки сырой продукции и продуктов, не подвергающихся в дальнейшем термической обработке: колбаса, масло, сыр. Рекомендуется выделить отдельные разделочные доски и ножи для разделки остро пахнущих продуктов (рыба), салатных овощей и хлеба — это поможет избежать вторичного загрязнения продуктов патогенной микрофлорой и не вызовет ухудшение и изменение запаха продуктов, — отмечают в Роспотребнадзоре.

Важно помнить, что разделочные доски должны быть без трещин и заусенец, в которых может скапливаться грязь и остатки продуктов

В тканевых кухонных полотенцах накапливаются микроорганизмы с рук и иных предметов, взаимодействующих с едой, поэтому важно часто стирать их в стиральной машине на высоких температурах. Альтернативой тканевым полотенцам могут послужить одноразовые бумажные.