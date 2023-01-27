Как предотвратить риски пищевого отравления

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, какие действия хозяйки на собственной кухне позволят уберечь всю семью от пищевого отравления, сообщает ИА DEITA.RU.
Подробную инструкцию, основанную на материалах, предоставленных Институтом дезинфектологии ФБУН "ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора, ведомство разместило на собственном сайте.
Несколько блоков правил позволят хозяйкам организовать правильный подход к уборке кухни, мытью посуды и готовке.
Специалисты ведомства напоминают, что при уборке кухни желательно использовать дезинфицирующие средства, однако агрессивных средств желательно избегать: они могут нанести вред поверхностям мебели.
Важно обработать ручки: как дверные, так и ручки кухонных шкафчиков, холодильника, тумбочек. С дезинфицирующим средством рекомендует обработать и выключатели: для этого достаточно нанести средство на салфетку.
Посуду и столовые приборы желательно мыть в горячей воде при температуре не ниже 45 °C. При этом следует использовать дезинфицирующее моющее средство, после применения которого нужно ополоснуть посуду кипятком.
В ведомстве замечают, что сами губки для мытья посуды можно дезинфицировать при помощи прогрева в СВЧ-печи. Для этого нужно губку промыть, а затем отправить в микроволновую печь на 1 минуту. Сами губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю.
На любой кухне должны быть отдельные ножи и доски для разделки сырой продукции и продуктов, не подвергающихся в дальнейшем термической обработке: колбаса, масло, сыр. Рекомендуется выделить отдельные разделочные доски и ножи для разделки остро пахнущих продуктов (рыба), салатных овощей и хлеба — это поможет избежать вторичного загрязнения продуктов патогенной микрофлорой и не вызовет ухудшение и изменение запаха продуктов, — отмечают в Роспотребнадзоре.
Важно помнить, что разделочные доски должны быть без трещин и заусенец, в которых может скапливаться грязь и остатки продуктов
В тканевых кухонных полотенцах накапливаются микроорганизмы с рук и иных предметов, взаимодействующих с едой, поэтому важно часто стирать их в стиральной машине на высоких температурах. Альтернативой тканевым полотенцам могут послужить одноразовые бумажные.
Следуя подобным несложным бытовым советам, можно уберечь семью от пищевого отравления.