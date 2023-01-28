Почему вены синие, если кровь красная

Глядя на вены, мы не сомневаемся, что они синего цвета. Но задумывались ли вы, почему? Ведь кровь у нас не голубая, а красная. Рассказываем, почему так происходит, в материале "Рамблера".

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По словам доктора Клебера Фертрина, доцента гематологии в университете Вашингтонской медицинской школы в Сиэтле, оттенок крови зависит от уровня содержащегося в ней кислорода. В артериальной крови больше кислорода, чем в венозной. Она течет от сердца ко всем органам и тканям. По этой причине она насыщенного красного цвета. Дойдя до места назначения, кровь теряет молекулы кислорода. В венозной, деоксигенированной крови, которая возвращается к сердцу, наоборот, после контакта с клетками становится мало кислорода и много углекислого газа, поэтому она более темного, почти черного оттенка.

Мы смотрим на вены через кожу, мышцы и саму венозную стенку, которые выступают как бы бело-розоватым светофильтром. Из-за особенностей излучения и отражения разных цветов создается иллюзия, что темно-вишневого цвета кровь синяя или голубая.