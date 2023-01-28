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1 час назад

Почему вены синие, если кровь красная

Мира Маркина

Глядя на вены, мы не сомневаемся, что они синего цвета. Но задумывались ли вы, почему? Ведь кровь у нас не голубая, а красная. Рассказываем, почему так происходит, в материале "Рамблера".

Почему вены синие, если кровь красная
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам доктора Клебера Фертрина, доцента гематологии в университете Вашингтонской медицинской школы в Сиэтле, оттенок крови зависит от уровня содержащегося в ней кислорода. В артериальной крови больше кислорода, чем в венозной. Она течет от сердца ко всем органам и тканям. По этой причине она насыщенного красного цвета. Дойдя до места назначения, кровь теряет молекулы кислорода. В венозной, деоксигенированной крови, которая возвращается к сердцу, наоборот, после контакта с клетками становится мало кислорода и много углекислого газа, поэтому она более темного, почти черного оттенка.

Мы смотрим на вены через кожу, мышцы и саму венозную стенку, которые выступают как бы бело-розоватым светофильтром. Из-за особенностей излучения и отражения разных цветов создается иллюзия, что темно-вишневого цвета кровь синяя или голубая.

Правда ли, что раковые клетки есть у всех

При этом, например, кончики пальцев не кажутся нам синими, потому что сосуды находятся гораздо ближе к поверхности. Это похоже на то, что происходит на ранних стадиях синяка, который на самом деле представляет собой подкожное кровоизлияние. Если травма произошла близко к поверхности, синяк будет красным или пурпурным, но если глубже, он будет багрово-синим. Цвет самой крови не меняется. Вопрос только в том, как мы ее видим.

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