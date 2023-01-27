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1 час назад

Диетолог Микитюк назвала продукты, которые не подходят для ежедневного рациона

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Диетолог Людмила Микитюк перечислила список продуктов, которые не рекомендуется употреблять ежедневно.

Диетолог назвала продукты, которые не подходят для ежедневного рациона
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает «Life.ru».

Во-первых, специалист порекомендовала убрать из ежедневного рациона тунец, так как эта рыба способна накапливать ртуть.

Во-вторых, диетолог предостерегла россиян от каждодневного употребления красного мяса, так как переваривание этого продукта — большая нагрузка для организма.

В список нежелательных для стабильного употребления продуктов попали апельсины и сок из них.

«Во-первых, апельсины относятся к продуктам с высокой степенью аллергенности. Во-вторых, за счёт своего особенного вкуса апельсины способны повышать кислотность желудочного сока. Это серьёзный повод отказаться от апельсинов людям с гастритом, язвой, проблемами с кишечником и хроническими заболеваниями пищеварительной системы», — объяснила диетолог.

Она также посоветовала отказаться от ежедневного употребления картофеля и капусты.

Ранее врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова в интервью URA.RU предупредила о вероятности развития серьёзных осложнений, если человек переносит грипп «на ногах».

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