Частая мастурбация медленно разрушает мужской организм, заявил в беседе с Life нейроученый, специалист по оздоровлению Шакир Бабаев. Он привел результаты медицинских исследований, согласно которым, в последние десятилетия у мужчин наблюдается постепенное снижение уровня тестостерона. По его словам, этот факт с самоудовлетворением имеет прямую связь.

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Бабаев пояснил, что во время оргазма в мужском организме повышается уровень пролактина и снижается тестостерон. Однако из-за частых мастурбаций, провоцируемых обилием в Сети порнографических материалов, стремительно падает уровень мужского полового гормона, продолжил эксперт.

«В частности, порнография мешает молодым людям учиться, наслаждаться красотой природы, заниматься спортом и саморазвитием. Все мысли молодых людей сосредотачиваются вокруг порнографической тематики, мастурбации, что еще больше калечит их и морально, и физиологически», — отметил Бабаев.

Он добавил, что самоудовлетворение отвлекает мужское население и от обычного секса. У многих современных мужчин из-за этого отпадает желание жениться, растить детей, так как свое удовольствие они получают уединенно, заключил ученый.