Вот чем полезна для здоровья йога

За последнее десятилетие йога приобрела большую популярность. Отчасти потому, что действительно улучшает здоровье, предотвращая развитие хронических болезней.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Что же представляет собой йога? Первый текст, связанный с йогой, был написан в Индии мудрецом Патанджали более 2 тысяч лет назад. Он описал йогу как «успокоение ума» благодаря сочетанию нескольких вещей. Это работа с дыханием, медитация, физические движения, практики очищения тела, этические и моральные кодексы.

Со временем появились различные стили йоги. К примеру, йога виньяса включает много интенсивных движений, восстановительная йога - расслабляющих поз, йога Айенгара предполагает использование реквизита и делает акцент на точность, правильное выравнивание тела.

В целом учёные отмечают, что йога полезна для психического и физического здоровья. В ходе одного исследования выяснилось, что восемь недель занятий йогой улучшают мышечную силу в коленях и локтях на 10-30%, а также гибкость в голеностопном, плечевом и тазобедренном суставах на 13-188%.

Из менее очевидных преимуществ йоги - снижение факторов риска развития болезней сердца. То есть повышенного кровяного давления, высокого уровня холестерина, жира на животе. Исследования, где участвовали пожилые, показали, что йога улучшает баланс, подвижность, мыслительные функции, общее качество жизни.