Диетолог рассказала, чем грозит вегетарианство

Вегетарианство несёт с собой много плюсов — на растительном питании снижается уровень холестерина, улучшается пищеварение и нормализуется артериальное давление. Однако диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко предупредила, что переход на растительную пищу может создать человеку и дополнительные проблемы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

К примеру, из-за вегетарианского питания в организме может возникнуть дефицит железа, цинка, кальция и других витаминов. Впрочем, многие люди годами живут на таком питании и отлично себя чувствуют, важно просто следить за всеми показателями и вовремя сдавать необходимые анализы.

Видео дня

Особенно внимательно нужно быть к витамину В12, который человек получает с животной пищей. Также есть риск недостатка кальция.

«Дефицит кальция в первую очередь приводит к развитию остеопороза. Поэтому люди, которые не употребляют в пищу продукты животного происхождения, должны корректировать свой рацион», — отметила врач.

В каких продуктах вегетарианец может найти кальций? Он содержится в брокколи и китайской капусте, а также в бобовых и орехах.

По словам эксперта, самая частая проблема при переходе на растительное питание — нехватка железа. А ведь из-за этого может развиться анемия. Чтобы такого не произошло, стоит налегать на шпинат, бобовые, тыквенные семечки, киноа и брокколи.

При этом Павличенко заявила, что уже через неделю растительного питания улучшится настроение, так как растительное питание напрямую связано с эмоциональным фоном. Ещё здоровые растительные жиры снижают риск клинической депрессии, помогают нормализовать эмоциональный фон и справиться со стрессом.

«Через месяц на растительном питании очищается кожа, ведь растительные продукты, особенно фрукты и овощи, богаты антиоксидантами, которые подавляют хроническое воспаление, в том числе на коже», — сказала диетолог.

В любом случае специалист советует полностью не отказываться от животных продуктов, а соблюдать баланс.