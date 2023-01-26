Чем грозит неправильное употребление проращённых семян

Нутрициолог Елена Суханова предупредила, что неправильное употребление проращённых семян грозит проблемами с пищеварением.
Об этом она сообщила в беседе с «Москвой 24».
По словам эксперта, добавлять проростки можно, например, в салаты или творог, а также смешивать их с рагу. Они богаты витаминами и минералами.
Однако злоупотреблять ими не стоит, начинать можно с одной-двух столовых ложек в день. Дальше увеличивать порцию с учётом того, как реагирует пищеварительная система. К примеру, при проблемах с кишечником после такой еды может быть вздутие, предупредила нутрициолог.
По словам специалиста, покупать уже готовый продукт в магазине не стоит. Он быстро повреждается плесенью, которую трудно увидеть на белых зачатках корешка.