Чем грозит неправильное употребление проращённых семян

Нутрициолог Елена Суханова предупредила, что неправильное употребление проращённых семян грозит проблемами с пищеварением.

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Об этом она сообщила в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, добавлять проростки можно, например, в салаты или творог, а также смешивать их с рагу. Они богаты витаминами и минералами.

Однако злоупотреблять ими не стоит, начинать можно с одной-двух столовых ложек в день. Дальше увеличивать порцию с учётом того, как реагирует пищеварительная система. К примеру, при проблемах с кишечником после такой еды может быть вздутие, предупредила нутрициолог.