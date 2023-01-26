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38 минут назад

Чем грозит неправильное употребление проращённых семян

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Нутрициолог Елена Суханова предупредила, что неправильное употребление проращённых семян грозит проблемами с пищеварением.

Чем грозит неправильное употребление проращённых семян
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом она сообщила в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, добавлять проростки можно, например, в салаты или творог, а также смешивать их с рагу. Они богаты витаминами и минералами.

Однако злоупотреблять ими не стоит, начинать можно с одной-двух столовых ложек в день. Дальше увеличивать порцию с учётом того, как реагирует пищеварительная система. К примеру, при проблемах с кишечником после такой еды может быть вздутие, предупредила нутрициолог.

По словам специалиста, покупать уже готовый продукт в магазине не стоит. Он быстро повреждается плесенью, которую трудно увидеть на белых зачатках корешка.

ЗОЖ,Елена Суханова,
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