Важны ли для похудения силовые тренировки

Огромное количество людей во всём мире работает над сбросом веса, корректируя питание и занимаясь спортом. Главное на пути к красивой фигуре — делать всё правильно и стабильно. Упражнений масса, при этом нечасто внимание уделяется силовыми тренировкам — из-за страха увеличения веса. Как объяснил фитнес-тренер и диетолог Артём Тужиков, очень зря.

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Больше всего худеющие стремятся сжечь жир. Связь понятна, но для улучшения физической формы в условиях дефицита калорий важно ещё сохранять мышечную ткань. Поэтому именно силовые тренировки ой как в тему. Они поспособствуют «улучшению композиции тела за короткий срок и фиксации конечного результата», объяснил Артём Тужиков «Спорт-экспрессу».

Тренер обратил внимание на то, что у тех, кто только начал тренироваться, может набраться мышечная масса и без работы над увеличением силы. Но это ненадолго. Для лучшего результата новичку нужно сочетать силовые тренировки с кардионагрузками и диетой.