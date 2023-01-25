Какие вопросы нужно задать врачу перед операцией

Нередко люди, планирующие серьезную операцию, теряют уверенность в ее необходимости. Во многих случаях хирургическое лечение может спасти жизнь или улучшить ее качество в перспективе, согласно недавнему исследованию. В то же время любая операция сопряжена с риском нежелательных последствий. Например, временной утратой независимости, длительной реабилитацией. Как развеять страхи перед операцией, читайте в статье «Рамблера».

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Недостаток информации о ходе операции и ее последствиях порождает страх и последующий отказ от вмешательства. На основе нескольких бесед с медиками, журналистка Джудит Грэм составила список вопросов, которые нужно задать лечащему врачу.

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Какова цель операции?

Помните, что аргумент в стиле «это необходимо сделать» не избавит вас от тревоги. Расспрашивайте врача, даже если вопросы кажутся наивными. Продлит ли операция вашу жизнь? Улучшится ли ее качество?

Если все пройдет хорошо, чего мне ожидать?

Здесь мы предлагаем обсудить процесс операции. Как именно будет происходить вмешательство, сколько оно продлится, какой наркоз потребуется. Почувствуете ли вы боль или какие-либо еще последствия от анестезии? Не менее важно узнать, какими будут ваши первые сутки после операции, через сколько дней вы сможете отправиться домой. Обязательно спросите, как будет выглядеть ваша повседневная жизнь сразу после операции? Спустя три месяца? Год? Понадобится ли помощь в быту и как долго?

Если что-то пойдет не так, чего мне ожидать?

Многие тревожатся, что в случае форс-мажора они просто погибнут на операционном столе. Но если брать процент успешных операций и сравнивать с количеством смертей, выяснится, что все не так страшно. Пусть врач объяснит вам, как происходят реанимационные действия, насколько они повлияют на процесс восстановления.

Учитывая состояние моего здоровья и возраст, каков наиболее вероятный исход?

«После того, как ваш хирург ознакомил вас с различными сценариями, спросите еще раз: "По вашему мнению, мне действительно нужна эта операция?"», — советует доктор Эмили Финлейсон, директор Центра хирургии пожилых людей Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Если хирургическое лечение требуется пожилому пациенту, ему будет легче принять решение при поддержке близких людей. Поэтому их можно попросить взять с собой на прием. Некоторые пожилые люди имеют определенный уровень когнитивных трудностей и нуждаются в помощи при принятии сложных решений.

Какие есть альтернативы?

Убедитесь, что врач обсудил с вами нехирургические варианты лечения проблемы. Иногда наблюдать за течением заболевания менее рискованно. Нередко «выжидательную тактику» выбирают, если пациент достиг возраста 80 лет.

Что я могу сделать, чтобы подготовить себя к операции?

Подготовка к операции действительно жизненно важна: если пациенты будут выполнять рекомендации врачей — например, бросить курить, похудеть, больше ходить, лучше питаться — они могут снизить вероятность осложнений и количество дней, проведенных в больнице. Подумать стоит и о том, что должно быть дома, когда вы вернетесь после госпитализации. Например, с точки зрения гигиены, реабилитации. Об этом тоже можно поговорить с врачом.