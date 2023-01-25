Нарколог рассказала о влиянии спиртного на молодой организм

В Татьянин день главный внештатный психиатр-нарколог облкомздрава, главный врач ГБУЗ «ВОКНД» Лариса Бубнова объяснила, как алкоголь воздействует на молодой организм.
По словам врача, на молодежь спиртное оказывает большее влияние, чем на взрослых людей. По статистике, употребление таких напитков в возрасте до 20 лет почти в 80% случаев приводит к алкоголизму. Развивающийся организм в 6–8 раз быстрее привыкает к спиртному, чем взрослый, а потому подросток более подвержен зависимости, пояснила нарколог.
В молодом возрасте скорость обменных процессов в организме довольно высока, поэтому усвоение этанола происходит в более полном объеме. Токсичное влияние алкоголя на мозг может приводить к замедлению мыслительных процессов и проблемам с усвоением информации. В дальнейшем по мере развития алкоголизма нарушения прогрессируют – провалы в памяти, потеря воспоминаний о важных жизненных моментах и профессиональных знаниях, приводят слова специалиста в облздраве.
Также алкоголизм становится причиной нарушений координации и пространственно-временной ориентации. Человек путается во времени и становится более неуклюжим. Кроме того, у него ухудшается реакция и концентрация.
При злоупотреблении алкоголем человек становится рассеянным и часто допускает профессиональные и бытовые ошибки, добавила врач.
Отметим, что в День студента, 25 января, в Волгоградской области запрещена продажа алкогольных напитков.