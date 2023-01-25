Нарколог рассказала о влиянии спиртного на молодой организм

В Татьянин день главный внештатный психиатр-нарколог облкомздрава, главный врач ГБУЗ «ВОКНД» Лариса Бубнова объяснила, как алкоголь воздействует на молодой организм.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

По словам врача, на молодежь спиртное оказывает большее влияние, чем на взрослых людей. По статистике, употребление таких напитков в возрасте до 20 лет почти в 80% случаев приводит к алкоголизму. Развивающийся организм в 6–8 раз быстрее привыкает к спиртному, чем взрослый, а потому подросток более подвержен зависимости, пояснила нарколог.

В молодом возрасте скорость обменных процессов в организме довольно высока, поэтому усвоение этанола происходит в более полном объеме. Токсичное влияние алкоголя на мозг может приводить к замедлению мыслительных процессов и проблемам с усвоением информации. В дальнейшем по мере развития алкоголизма нарушения прогрессируют – провалы в памяти, потеря воспоминаний о важных жизненных моментах и профессиональных знаниях, приводят слова специалиста в облздраве.

Также алкоголизм становится причиной нарушений координации и пространственно-временной ориентации. Человек путается во времени и становится более неуклюжим. Кроме того, у него ухудшается реакция и концентрация.

При злоупотреблении алкоголем человек становится рассеянным и часто допускает профессиональные и бытовые ошибки, добавила врач.