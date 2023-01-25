Стоматолог рассказала, стоит ли удалять зубы мудрости

Удаление зубов мудрости положительно сказывается на дальнейшем смыкании верхней и нижней челюсти, здоровье височно-нижнечелюстного сустава и работе жевательных мышц. Об этом «Известиям» рассказала ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко .

По словам специалиста, в современной стоматологии существует возможность комфортного лечения зубов — использование внутривенной седации, которая абсолютно безвредна для организма.

Врач отмечает, что в последнее время удаление восьмёрок всё чаще проводится у детей, так как они намного проще проживают послеоперационный период и быстрее восстанавливаются.