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47 минут назад

Стоматолог рассказала, стоит ли удалять зубы мудрости

Клопс.Ru

Удаление зубов мудрости положительно сказывается на дальнейшем смыкании верхней и нижней челюсти, здоровье височно-нижнечелюстного сустава и работе жевательных мышц. Об этом «Известиям» рассказала ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко.

Стоматолог рассказала, стоит ли удалять зубы мудрости
Фото: unsplashunsplash

По словам специалиста, в современной стоматологии существует возможность комфортного лечения зубов — использование внутривенной седации, которая абсолютно безвредна для организма.

Врач отмечает, что в последнее время удаление восьмёрок всё чаще проводится у детей, так как они намного проще проживают послеоперационный период и быстрее восстанавливаются.

ЗОЖ,Наталья Юрченко,
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