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1 час назад

Какие продукты надо исключить из рациона людям с чувствительным желудком

Вечерняя Москва

При повышенной чувствительности желудка есть ряд продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.

Какие продукты надо исключить людям с чувствительным желудком
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Нужно исключить

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По словам врача-эндокринолога, диетолога Натальи Лазуренко, чтобы избежать раздражения стенок желудка и кишечника, нужно исключить из своего повседневного меню все продукты, вызывающие повышенную чувствительность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Среди этих продуктов врач выделила:
  • плоды яркого цвета;
  • острое;
  • жареное;
  • жирное;
  • сложные углеводы (отруби);
  • крепкий чай;
  • черный кофе;
  • алкоголь.

— Если в организме уже есть воспалительные процессы, они будут возбуждать стенку органа и вызывать обострение текущего хронического состояния, — пояснила Лазуренко.

Некоторым пациентам, обратила внимание эксперт, при обострении состояния приходится исключить из меню кисломолочные продукты (молоко, кефир, творог):

— Но это индивидуально и зависит от того, насколько человек в состоянии ремиссии может воспринимать данные продукты.

Принципы питания

Врач рекомендовала людям с повышенной чувствительностью желудка пересмотреть свой план приема пищи.

— Исключите длительные интервалы между едой. Они будут провоцировать несанкционированный выброс соляной кислоты, которая будет распространяться дальше по пищеварительному тракту и приводить к возмущению стенок желудка и двенадцатиперстной кишки. А также спровоцирует обострение хронических болезней, — сказала эндокринолог.

Поэтому, по ее мнению, пациенты с гастритами, гастродуоденитами, язвенными болезнями не должны планировать пищевой день с большими паузами между приемами еды.

Также Лазуренко рассказала, что фрукты содержат фруктовые кислоты, которые могут раздражать стенки желудка. Для того чтобы не навредить себе, включая их в рацион, диетолог рекомендовала термически обрабатывать фрукты.

— Например, при термической обработке яблока, оно потеряет тартроновую кислоту, которая нужна для нормализации метаболизма и снижения веса. Но кислоты не будут агрессивно воздействовать на стенки кишечника и желудка, — объяснила эндокринолог.

Фрукты и овощи, как уточнила Лазуренко, содержат большое количество ферментов, что усложняет работу поджелудочной железы. Термическая обработка как раз помогает снизить на нее нагрузку.

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