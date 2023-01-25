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28 минут назад

Врач назвала правила поведения для метеозависимых

runews24.ruиещё 1

По словам Зябловой в группе риска по метеозависимости находятся люди с проблемами дыхательной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем. Кроме этого, метеозависимости подвержены беременные и женщины в период климакса, дети, подростки, курильщики, люди с психическими расстройствами, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, перенесшие переломы и другие травмы, пенсионеры.

Врач назвала правила поведения для метеозависимых
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эндокринолог отметила, что справиться с метеозависимостью тяжело, и не следует при этом прибегать к методам народной медицины. Необходимо четко выполнять рекомендации врачей.

В беседе с Газетой.ру Зяблова назвала несколько правил поведения для метеозависимых, которые помогут полностью или частично снять симптомы тошноту, головные боли, головокружение, перепады настроения, нарушение концентрации.

Врач отметила, что необходимо снизить физические и психоэмоциональные нагрузки. Ложиться спать не позже 23.00 и обеспечивать себе 7-8 часов полноценного сна. Меньше использовать гаджеты, больше проводить времени на воздухе, часто проветривать помещение, делать зарядку по утрам, а также ограничить потребление жирной, соленой пищи и алкоголя.

ЗОЖ,
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