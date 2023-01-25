Врач назвала правила поведения для метеозависимых

По словам Зябловой в группе риска по метеозависимости находятся люди с проблемами дыхательной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем. Кроме этого, метеозависимости подвержены беременные и женщины в период климакса, дети, подростки, курильщики, люди с психическими расстройствами, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, перенесшие переломы и другие травмы, пенсионеры.

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Эндокринолог отметила, что справиться с метеозависимостью тяжело, и не следует при этом прибегать к методам народной медицины. Необходимо четко выполнять рекомендации врачей.

В беседе с Газетой.ру Зяблова назвала несколько правил поведения для метеозависимых, которые помогут полностью или частично снять симптомы тошноту, головные боли, головокружение, перепады настроения, нарушение концентрации.