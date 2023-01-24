Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

Офтальмолог дала советы, как сохранить зрение

Вечерняя Москва

Врач-офтальмолог Дневного офтальмологического стационара Люберецкой ОБ Фируза Ахмедова дала советы, как сохранить зрение.

Офтальмолог дала советы, как сохранить зрение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт посоветовала проходить профилактические осмотры раз в два года, чтобы заметить малейшие изменения и вовремя принять меры.

Если человек целый день сидит за компьютером или телефоном, каждый час нужно уходить, чтобы на 5-10 минут расслабить глаза, мышцы шеи, лица

В современном мире многие делают лазерную коррекцию зрения. Это неплохой метод решения проблемы, но важно проверять зрение и после этого, ведь может развиться синдром сухого глаза

В том случае, если зрение ухудшается, нужно правильно подобрать очки. Делать это нужно на приеме у офтальмолога. Подбор занимает от 30 минут до 1,5 часа, передает «Радио 1».

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители