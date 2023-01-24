Офтальмолог дала советы, как сохранить зрение

Врач-офтальмолог Дневного офтальмологического стационара Люберецкой ОБ Фируза Ахмедова дала советы, как сохранить зрение.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт посоветовала проходить профилактические осмотры раз в два года, чтобы заметить малейшие изменения и вовремя принять меры.

Если человек целый день сидит за компьютером или телефоном, каждый час нужно уходить, чтобы на 5-10 минут расслабить глаза, мышцы шеи, лица

В современном мире многие делают лазерную коррекцию зрения. Это неплохой метод решения проблемы, но важно проверять зрение и после этого, ведь может развиться синдром сухого глаза