Офтальмолог дала советы, как сохранить зрение

Врач-офтальмолог Дневного офтальмологического стационара Люберецкой ОБ Фируза Ахмедова дала советы, как сохранить зрение.
Эксперт посоветовала проходить профилактические осмотры раз в два года, чтобы заметить малейшие изменения и вовремя принять меры.
Если человек целый день сидит за компьютером или телефоном, каждый час нужно уходить, чтобы на 5-10 минут расслабить глаза, мышцы шеи, лица
В современном мире многие делают лазерную коррекцию зрения. Это неплохой метод решения проблемы, но важно проверять зрение и после этого, ведь может развиться синдром сухого глаза
В том случае, если зрение ухудшается, нужно правильно подобрать очки. Делать это нужно на приеме у офтальмолога. Подбор занимает от 30 минут до 1,5 часа, передает «Радио 1».