Стоматолог назвала главные мифы о чистке зубов

Даже в современном мире всё ещё существует немало мифов о лечении зубов. Многие почему-то предпочитают не слушать врачей, зато запоминают мнения не связанных с медициной людей и активно передают их друг другу. Врач-стоматолог Юлия Лапушкина собрала наиболее распространённые мифы про уход за зубами и подробно разобрала, как всё же правильно следить за нашей полостью рта.

В первую очередь самый популярный миф среди людей, которому верит каждый второй, — «Щётки и пасты достаточно для домашнего ухода за зубами». На деле их недостаточно для предотвращения кариеса и болезней дёсен. Даже самые навороченные современные щётки, в том числе и электрические, не могут проникнуть в труднодоступные места — например, между зубами. А ведь как раз здесь скапливается налёт, который постепенно превращается в камень.

Поэтому очень важно использовать дополнительные средства и предметы гигиены. Например, зубные нити (флоссы) — для очищения поверхностей между зубами. Очень полезны и ирригаторы. Направленный поток воды вымывает остатки пищи, налёт и одновременно массирует дёсны.

Не стоит пренебрегать ополаскивателями для полости рта. Однако тут тоже не подойдут все, что стоят на полках магазинов. Бывают косметические, которые можно использовать регулярно, а также лечебные — которые обычно советует стоматолог и ими нужно полоскать курсами.

Рекомендуется добавить скребки для языка. На нашем языке скапливается большое количество бактерий, которые могут стать причиной неприятного запаха изо рта.

Но ни одна зубная щётка и паста и дополнительные предметы гигиены не могут уничтожить налёт на 100%. Поэтому стоит раз-два в год ходить на профессиональную чистку в стоматологию.

Ещё существует миф, что «чем чаще чистить зубы, тем здоровее будет полость рта». Основная причина зубных заболеваний — действие бактерий. Даже кариес считается инфекцией. И чистка зубов — это основное средство, контролирующее численность болезнетворных бактерий.

Только некоторые стоматологи советуют чистить зубы после каждого приёма пищи, но такие рекомендации распространяются на пациентов с серьёзными проблемами. Для чистки зубов лучше не использовать высокоабразивные пасты. Для поддержания здоровья полости рта нужно просто чистить зубы утром, после завтрака и вечером перед сном.

Некоторые уверены, что «только жёсткая щётка хорошо очищает зубы от налёта и остатков пищи». На деле это не так. Всё зависит от индивидуальных показателей человека и его предрасположенностей:

Супермягкие и мягкие щётки предназначены для детей, для чистки зубов после операций на мягких тканях, имплантации или при серьезных заболеваниях дёсен.

Средней жёсткости — эти щётки рекомендованы большинству людей. Такая щетина отлично очищает, при этом не повреждая эмаль и дёсны.

Жёсткие и очень жесткие щётки имеют ограниченные показания. Использовать их могут только пациенты с безупречным здоровьем полости рта. А таких менее 10% во всём мире.

Главное в чистке зубов — техника, и только после жёсткость щетины. Даже мягкой щетиной с большим количеством ворсинок можно качественно чистить зубы.

«Чем больше пасты, тем лучше», — скажут вам заядлые «чистюли». Вот только очищающая способность пасты во многом зависит от её способности образовывать пену и от её состава. И здесь не работает правило «чем больше — тем лучше».

Те, кто не любит чистить зубы, заявляют, что «жёсткая пища заменяет чистку зубов». Яблоки, морковь и другие жёсткие продукты не очищают полость рта, хотя помогают выработке слюны. А она помогает самоочищаться поверхности зубов и дёсен от остатков пищи. Вот только этого недостаточно. После съеденной моркови или яблока нужно почистить зубы и воспользоваться ирригатором.

Многие избирательные люди могут начитаться статей и заявлять, что «зубная паста с фтором очень опасна». Фтору вообще приписывают различные ужасные свойства. Однако такие утверждения не имеют никакого научного обоснования.

Фтор необходим нашему организму, он участвует в метаболических процессах. Но концентрация в зубной пасте не покрывает суточную потребность, даже если содержимое тюбика проглотить. Так что не бойтесь паст с фтором.

До сих пор многие родители покупают одну пасту на всех членов семьи. И в этом главная ошибка. Детские зубы, даже постоянные, но недавно прорезавшиеся, не похожи на взрослые.