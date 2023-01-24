Нейропсихолог пояснила, сколько должен длиться дневной сон

Нейропсихолог, кандидат наук Светлана Шишкова рассказала о пользе дневного сна.

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По словам эксперта, дневной сон помогает восстановить силы, повысить производительность труда и концентрацию внимания. Благодаря такому отдыху уменьшается уровень гормонов стресса, что снижает риск инфарктов и инсультов.

При этом важно не превышать продолжительность такого сна. Эксперты рекомендуют сон от 10 до 20 минут, поскольку после этого времени организм погружается в глубокую фазу сна, пробуждение во время которой чревато чувством «разбитости» и «оглушенности». Сон продолжительностью более двух часов днем может привести к ночной бессоннице.

Если у человека нет возможности спать днем, то желательно посидеть 10-20 минут в тишине с закрытыми глазами, передает aif.ru.

До этого врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, как справиться с ночной бессонницей. Сначала нужно исключить кофе и сладкую газировку из вечернего рациона. Кроме того, важно спать в темноте, а также позаботиться о правильной температуре в комнате, передает Царьград.