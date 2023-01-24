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22 минуты назад

Посещение леса или парка может снизить потребность в лекарствах

express-novosti.ru

Посещение парков и других городских зеленых зон или общественное садоводство может снизить потребность людей, живущих в городах, в приеме лекарств от тревоги, бессонницы, депрессии или высокого кровяного давления и астмы. Положительный эффект может быть заметен уже при трех-четырех прогулках в неделю

Посещение леса или парка может снизить потребность в лекарствах
Фото: Экспресс новостиЭкспресс новости

Эксперты из Института здоровья и благосостояния правительства Финляндии (THL) основывали свои выводы на ответах 16 000 случайно выбранных жителей финской столицы Хельсинки и соседних городов Эспоо и Вантаа, которые вместе образуют крупнейший городской район страны. В 2015 и 2016 годах люди первоначально отвечали на вопросы опроса о здоровье и окружающей среде. Основываясь на ответах респондентов о здоровье и доступе к зеленым и водным зонам, исследователи обнаружили сильную корреляцию между выездом на природу и низкой вероятностью приема лекарств.

Люди, посещавшие парки или озера три-четыре раза в неделю, на 33% реже принимали лекарства, связанные с психическими расстройствами, на 36% реже принимали лекарства от артериального давления и на 26% реже принимали лекарства от астмы, чем те, кто выезжал на природу только раз в неделю. Команда также заметила, что прогулки на свежем воздухе принесли наилучшие результаты людям, живущим в семьях с самым низким уровнем дохода.

«Все больше научных данных, подтверждающих пользу пребывания на свежем воздухе для здоровья, приведет к увеличению предложения качественных зеленых насаждений в городской среде и будет способствовать их активному использованию. Это может стать одним из способов улучшения здоровья и благополучия в городах», – сообщают исследователи в статье, опубликованной в рецензируемом журнале Occupational & Environmental Medicine.

Исследователи из немецкого Института Макса Планка пришли к очень похожим выводам осенью прошлого года. Их исследование показало, что прогулки на природе снижают уровень стресса.

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