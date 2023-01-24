Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
33 минуты назад

ВОЗ призвала отказаться от использования в продуктах трансжиров

Мир24

Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от использования в продуктах трансжиров промышленного производства. Каждый год от болезней сердца, связанных с употреблением в пищу трансжиров, в мире умирают до полумиллиона человек, сказано в докладе ВОЗ.

ВОЗ призвала отказаться от использования в продуктах трансжиров
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалистов, в 43 странах в настоящее время применяется «наилучшая практика по борьбе с трансжирами». От губительных последствий для здоровья употребления таких жиров защищены 2,8 миллиарда человек – это в шесть раз больше, чем в 2018-м. Тем не менее пять миллиардов человек остаются незащищенными.

«Из-за употребления трансжиров до 500 тысяч человек преждевременно умирают от коронарной болезни сердца», – подчеркивается в докладе ВОЗ.

Трансжиры, как правило, содержатся в упакованных пищевых продуктах, хлебобулочных изделиях, спреде и кулинарных маслах.

«Трансжиры – это токсичное химическое вещество, которое убивает, и ему не должно быть места в пище. Настало время избавиться от него раз и навсегда», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее химик-технолог, автор книги «Страшная химия. Еда с Е-шками: из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться» Ольга Косникова рассказала, действительно ли пальмовое масло так вредно для здоровья и можно ли его использовать в детском питании.

ЗОЖ,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители