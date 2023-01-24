ВОЗ призвала отказаться от использования в продуктах трансжиров

Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от использования в продуктах трансжиров промышленного производства. Каждый год от болезней сердца, связанных с употреблением в пищу трансжиров, в мире умирают до полумиллиона человек, сказано в докладе ВОЗ.

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По словам специалистов, в 43 странах в настоящее время применяется «наилучшая практика по борьбе с трансжирами». От губительных последствий для здоровья употребления таких жиров защищены 2,8 миллиарда человек – это в шесть раз больше, чем в 2018-м. Тем не менее пять миллиардов человек остаются незащищенными.

«Из-за употребления трансжиров до 500 тысяч человек преждевременно умирают от коронарной болезни сердца», – подчеркивается в докладе ВОЗ.

Трансжиры, как правило, содержатся в упакованных пищевых продуктах, хлебобулочных изделиях, спреде и кулинарных маслах.

«Трансжиры – это токсичное химическое вещество, которое убивает, и ему не должно быть места в пище. Настало время избавиться от него раз и навсегда», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.