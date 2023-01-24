Геронтолог заявил, что полные люди живут дольше худых

К таким выводам он пришел на основании исследование, в котором ученые в течение 10 лет наблюдали за 350 тыс. японцев. Каждый из наблюдаемых объектов был в возрасте старше 40 лет.

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Известно, что ожирение вызывает гипертонию, диабет и атеросклероз. Также ученые выяснили, что при индексе массы тела (ИМТ) 22 снижается риск развития этих заболеваний. Однако по мнению председателя медицинской корпорации «Юсёкай» Дзюна Сасаки, в преклонном возрасте ИМТ женщин должен быть в пределах 23–24,9, а у мужчины – 25–26,9.

Эксперт отмечает, что при этих показателях вероятность смерти у людей была наименьшей, а продолжительность жизни наибольшей.