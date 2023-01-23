Россиянам рассказали, как выбрать ортопедическую подушку

Россияне с годами начинают понимать, что без ортопедической подушки уже не обойтись, особенно когда по утрам шея начинает скрипеть, а плечи — сводить. Вот только откуда начинать поиски хорошей подушки и что для этого нужно знать — не совсем понятно. Поэтому ортопед клиник DocDeti и DocMed Александр Карандин объяснил «Секрету», по каким критериям стоит её выбирать.

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По словам эксперта, сперва нужно понять, что нет такого типа подушек, как ортопедическая. На самом деле это эргономическая подушка, а ей может стать любая, основная характеристика которой — удобство. Если на подушке удобно спать, ночью из-за неё не просыпаешься, а утром ничего не болит и нигде не ломит — то это отличная эргономическая (или ортопедическая, если так привычнее) подушка.

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При этом совершенно не важно, сколько она стоит или насколько хитро напичкана полезными свойствами. Учёные выявили несколько важных критериев, которыми нужно руководствоваться при выборе подушки. Спойлер: цена и встроенный будильник — не главное.

Толщина подушки должна быть в пределах 5–11 сантиметров. Конкретное расстояние придётся исследовать опытным путём, потому что всё индивидуально. Высота подушки влияет на положение позвоночника, напряжение мышц шеи, субъективный комфорт и давление на шею и голову.

Изгиб подушки действует на продолжительность и глубину сна и зависит от любимой позы, в которой человечек чаще всего спит.

С материалом тоже не всё так однозначно. Исследования показали, что большинству людей подходят латексные или поролоновые подушки, однако некоторые любят до сих пор спать на перьевых, здесь всё зависит от предпочтений.

Из особенностей подушки стоит отметить температуру, точнее — её терморегулирующие свойства и влагоотведение, потому что температура кожи головы во время сна не должна выходить за границы 16–20 градусов.

На рынке аксессуаров для сна есть множество различных подушек — с эффектом памяти, сохранением прохлады, отведением влаги или защитой от плесени и пылевых клещей. Они могут отслеживать сон и даже будить музыкой. Разве что с собакой не погуляют и ужин не приготовят.

Однако, чтобы найти идеальную подушку, каждую придётся попробовать на себе. Причём не всегда та, что показала себя хорошо в магазине, окажется лучшей в долгой перспективе. Поэтому стоит себя готовить к тому, что процесс поиска подушки затянется.