Чем полезно спортивное ориентирование для здоровья

Оно может защитить от развития деменции, или старческого слабоумия.

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Исследователи предположили, что физические и когнитивные навыки спортивного ориентирования могут стимулировать те части мозга, которые наши предки использовали для охоты и собирательства. «Современному человеку может не хватать конкретных когнитивных и физических задач, которые нужны мозгу для процветания», — отметили учёные.