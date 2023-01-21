Как правильно посещать бани и сауны: рекомендации Роспотребнадзора

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как зимой ходить в баню или сауну без вреда для здоровья, а также выделили правила, которые должны быть соблюдены работниками.
По словам специалистов, при плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья. Важно, чтобы они находились в отдельно стоящих зданиях. Например, не рекомендуется ходить в баню или сауну, которая расположена в жилом многоэтажном доме.
В этом случае практически невозможно соблюдение всех требований, связанных с водоснабжением, канализацией, вентиляцией и санитарно-эпидемиологическим режимом. Кроме того, помещения должны соответствовать гигиеническому принципу поточности. То есть посетители должны идти по определённой схеме - гардероб, раздевалка, мыльная, парилка.
Эксперты напоминают, что в бане также должна быть информация об исполнителе услуг. В ней значатся: фирменное название, юридический и фактический адреса, режим работы, перечень оказываемых услуг и прейскурант. А при посещении клиентом сауны или бани работник обязан выдать квитанцию об оплате или чек. При этом все сотрудники должны работать в чистой спецодежде.
Отмечается, что в помещении должны соблюдаться обязательные правила, их озвучили в Роспотребнадзоре: - температура в раздевалке - 25-28 градусов, в мыльной - не ниже 25 градусов и хорошее освещение; - сиденье и вешалка для каждого посетителя; - в душевой не более 8 человек; - ёмкости с крышками в раздевалках и мыльных (для грязного белья, веников и банных принадлежностей); - не использовать мебель, обтянутую тканью (мягкие диваны, бильярдные столы), ее не получится дезинфицировать как надо, а влажность и температура поспособствует размножению бактерий и грибков. О том, как поступить при отравлении в ресторане, специалисты сообщили ранее.