Как правильно посещать бани и сауны: рекомендации Роспотребнадзора

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как зимой ходить в баню или сауну без вреда для здоровья, а также выделили правила, которые должны быть соблюдены работниками.

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По словам специалистов, при плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья. Важно, чтобы они находились в отдельно стоящих зданиях. Например, не рекомендуется ходить в баню или сауну, которая расположена в жилом многоэтажном доме.

В этом случае практически невозможно соблюдение всех требований, связанных с водоснабжением, канализацией, вентиляцией и санитарно-эпидемиологическим режимом. Кроме того, помещения должны соответствовать гигиеническому принципу поточности. То есть посетители должны идти по определённой схеме - гардероб, раздевалка, мыльная, парилка.

Эксперты напоминают, что в бане также должна быть информация об исполнителе услуг. В ней значатся: фирменное название, юридический и фактический адреса, режим работы, перечень оказываемых услуг и прейскурант. А при посещении клиентом сауны или бани работник обязан выдать квитанцию об оплате или чек. При этом все сотрудники должны работать в чистой спецодежде.