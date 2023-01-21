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15 минут назад

Врачи заметили, что одиночество склоняет студентов к нездоровой диете

Газета.Ru

Одинокие американские студенты склонны к нездоровому питанию. Об этом сообщает Университет Джорджа Мейсона.

Врачи выяснили, как одиночество влияет на студентов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Опрос 2021 года показал, что 44% студентов колледжей США считают свой вес превышающим норму, то есть либо в категорию избыточного веса, либо в категорию страдающих ожирением. Ученые решили проверить, в какой степени это связано с чувством одиночества, которое часто испытывают люди при поступлении в университет.

Работа была построена на статистическом исследовании Mason: Health Starts Here. Анализ показал, что одиночество связано с изменением качества питания и отсутствием физической активности. Сидячий (19,2%) и малоактивный (53,8%) образ жизни чаще встречались у студентов, сообщивших о сильном субъективном чувстве одиночества, чем у тех, кто сообщил о низкой степени одиночества.

Кроме того, студенты, сообщившие о большем одиночестве, потребляли больше жиров, чем студенты. "Действия, направленные на уменьшение одиночества, могут оказать положительное влияние на здоровье этой группы населения", - подводят итог ученые. Выбор пола ребенка и клонирование людей: что вы думаете по спорным вопросам биоэтики? Пройдите опрос "Газеты.Ru".

ЗОЖ,Джордж Мейсон,
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