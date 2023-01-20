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1 час назад

Вредные «кухонные привычки», которые могут вызвать рак

FBM.ru

Специалисты в сфере здравоохранения предупредили об опасностях возникновения онкологических заболеваний, которые могут поджидать на кухне, информирует портал Eat This, Not That!.

Вредные «кухонные привычки», которые могут вызвать рак
Фото: FBM.ruFBM.ru

Первым таким фактором является посуда с антипригарным покрытием. Научные специалисты полагают, что полифторалкильные вещества, которые входят в его состав, могут являться одним из ключевых катализаторов проблем со здоровьем.

Другим важным возбудителем рака исследователи называют ультраобработанные продукты в виде фаст-фуда, сладкой газировки и сладкой выпечки. Помимо этого, научные специалисты связывают искусственные подсластители с увеличением риска возникновения онкологии.

До этого онколог Екатерина Болотская перечислила симптомы развития рака. Она отметила, что потеря веса и нежелание употреблять мясо могут послужить сигналом. Такие симптомы могут говорить о развитии онкологии. Помимо этого, на ранних этапах человек может чувствовать повышенную утомляемость.

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