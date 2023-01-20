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4 часа назад

«Критическая точка»: сомнолог Полуэктов рассказал, чем опасна бессонница

Вечерняя Москва

Хроническая бессонница может стать причиной снижения способности концентрировать внимание, а также спровоцировать развитие опасных болезней. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

«Критическая точка»: сомнолог рассказал, чем опасна бессонница
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, продолжительное отсутствие здорового сна ухудшает качество жизни, вызывает многочисленные негативные последствия, приводит к постоянной усталости, сонливости.

Самым опасным последствием хронической бессонницы, по словам врача, является развитие болезней, таких как:

сердечная недостаточность;артериальная гипертензия;инфаркт миокарда;ожирение;диабет.

Медик напомнил, что сон человека активизирует выработку гормона роста соматропина, который, помимо иных функций, стимулирует выведение излишков жира из организма. При недосыпе многие эти функции нарушаются, и у человека ухудшается самочувствие.

"Но умереть от бессонницы вы не сможете все равно. Так как, дойдя до самой критичной точки отсутствия сна, организм в качестве защитной меры сам отключится, фактически заставив вас отдохнуть", — пояснил Полуэктов.

ЗОЖ,
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