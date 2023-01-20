6 простых правил, которые сохранят здоровье после 30 лет

Принято считать, что после 30 лет здоровье начинает заметно ухудшаться, однако специалисты заверяют, что все не так плохо, если придерживаться нескольких правил, информирует Ferra. Согласно научной работе, которая опубликована в журнале Current Opinion In Clinical Nutrition and Metabolic Car, после 30 лет мышечная масса сокращается на 3-8 процентов каждые десять лет, а после 60 лет данный показатель становится еще больше.
Эксперты дали несколько рекомендаций о том, как избежать ухудшения здоровья. В первую очередь это здоровое питание, которое подразумевает достаточное количество клетчатки. Существуют исследования, которые доказывают, что каждые десять граммов клетчатки, употребляемые регулярно, уменьшают риск смерти на 10 процентов, а ее главная заслуга заключается в том, что она помогает оздоравливать микрофлору кишечника и уменьшать воспаление.
Также были отмечены регулярные физические упражнения не менее двух раз в неделю для укрепления мышц и развития гибкости. Вдобавок важен здоровый и достаточный сон, укрепляющий физическое и психическое здоровье человека. Ещё имеет значение достаточный уровень активности. Исследования доказали, что малоподвижный образ жизни повышает риск ранней смерти на 60 процентов.
Следующее, это прогулки на природе. Ученые установили, что из примерно 20 тысяч британцев, которые проводили на природе более двух часов в неделю, имели стабильно лучшее здоровье и самочувствие. Немаловажно и общение с людьми, которые нравятся. Из метаанализа 2010 года следует, что социальная поддержка повышает выживаемость на 50 процентов. А из исследования, которое опубликовано в журнале Science, стало известно о том, что отсутствие социальных связей вредит здоровью больше, нежели курение, ожирение и высокое кровяное давление.