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2 часа назад

Медики выяснили, что регулярная медитация связана с более здоровыми кишечными бактериями

Газета.Ru

Ученые из Шанхайского университета Цзяо Туна в исследовании буддийских монахов и обычных людей выяснили, что регулярная глубокая медитация, практикуемая в течение нескольких лет, улучшает здоровье кишечного микробиома, что потенциально может снизить риск физических и психических заболеваний. Результаты опубликованы в журнале General Psychiatry.

Медики: медитация связана со здоровыми кишечными бактериями
Фото: Газета.руГазета.ру

Исследователи проанализировали образцы стула и крови 37 тибетских буддийских монахов из трех храмов и 19 простых людей, живших в тех же районах, что и монахи, жителей соседних районов. В предшествующие 3 месяца до исследования никто из участников не использовал средства, которые могли повлиять на кишечных микробов: антибиотики, пробиотики, пребиотики, или противогрибковые препараты. Обе группы были сопоставимы по возрасту, артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и диете.

Монахи в этом исследовании практиковали тибетско-буддийскую медитацию не менее двух часов в день в течение от 3 до 30 лет.

В стуле обеих групп преобладали бактерии Bacteroidetes и Firmicutes. Они составляли 29% в образцах стула монахов и 4% — в образцах обычных людей. Кроме того, в стуле монахов содержалось в разы больше бактерий Prevotella, Megamonas и Faecalibacterium. Ранее исследование показало, что их наличие в кишечнике связано с меньшим риском развития психических заболеваний.

Анализ образцов крови показал, что уровни общего холестерина и аполипопротеина B были значительно ниже у монахов, что ранее было связано с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы отметили ограничения исследования: небольшой размер выборки, все участники были мужчинами и жили в высокогорье. Кроме того, ученые нашли лишь наличие связи между медитацией и микробиомом, но не причинно-следственную связь. Тем не менее результаты показали, что роль медитации в предотвращении или лечении психосоматических заболеваний определенно заслуживает дальнейшего изучения.

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