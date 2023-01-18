Названы опасные методы борьбы с последствиями недосыпа

Наладить режим сна после продолжительных новогодних праздников бывает непросто. Рабочие задачи наваливаются одна за другой, и все это отражается на лице в виде последствий недосыпа. Какие методы помогут быстро снять отек, а какие могут быть опасны — об этом в комментарии для «Слово и Дело» рассказала косметолог Марият Мухина.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Недосып отражается не только на поведении и эмоциональном состоянии человека. Помимо ощущения усталости, разбитости и раздражительности недосыпание проявляется на лице — цвет кожи становится блеклым и землистым, появляются мешки и синяки под глазами. В целом, человек выглядит не очень свежо. Чтобы справиться с этим, достаточно пересмотреть свои приоритеты в течение дня и все-таки выделить побольше времени для полноценного здорового сна. Ну, а если сделать это не получилось, последствия недосыпа можно скрыть.

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В качестве одного из самых действенных средств против последствий однократного недосыпа называют препараты-диуретики — проще говоря, мочегонные. Они выгоняют из организма лишнюю жидкость, которая и образует отечность лица и мешки под глазами.

Однако косметолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» предупреждает: использование диуретиков показано лишь в исключительных случаях, и недосып — явно не один из них. Дело в том, что такие препараты обладают огромным количеством побочных эффектов и могут привести к серьезным нарушениям в работе организма.

«Мочегонные препараты — это очень вредно. Они выводят из организма ионы, что впоследствии может привести к сердечной аритмии. Помимо этого, из организма выводится калий, что также очень плохо. Вместо этого можно использовать восстанавливающие косметические препараты — например, с коллагеном в составе. Также отеки можно убрать микротоково и делать дома домашние процедуры. Например, ежедневно делать процедуры аппаратом дарсонваль по активной сыворотке или по крему. Помимо этого, есть хирургические сыворотки, которые содержат натуральный коллаген. Он хорошо усваивается клеткой. Бороться с недосыпом можно, но ни в коем случае не мочегонным образом», — подчеркнул косметолог.

Другим популярным способом скрыть последствия недосыпа является массаж кубиками льда. Такой массаж хорошо стимулирует капилляры, избавляя лицо от мешков под глазами. Делать его нужно от наружного уголка глаза к внутреннему. Еще лучше — использовать не лед, а замороженные водянистые фрукты или овощи. Содержащаяся в них фруктоза тонизирует и дренирует кожу лица.

Но и этот способ подходит далеко не всем. Нельзя делать массаж льдом тем, у кого расширены капилляры и сосуды лица. Купероз проявляется в сосудистых звездочках на носу, щеках и скулах. Чаще всего такая проблема встречается у обладательниц тонкой и бледной кожи.

«Массаж льдом нужно проводить по сыворотке и активному крему. Но у некоторых женщин куперозные сосуды бывают расширены. Им массаж льдом им противопоказан, потому что у них сосудистая стенка и так скомпрометирована. Если мы к этому добавим перемену температуры, купероз будет усиливаться, и сосудистая пленочка станет ярче и может даже привести к воспалению».