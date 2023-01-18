Сомнолог объяснил, как гаджеты влияют на сон

Часто перед сном человек берет в руки смартфон и начинает скроллить ленту новостей, натыкаясь в основном на негативную информацию. Этот процесс погружает его в чрезвычайно стрессовую ситуацию, которая становится одной из причин сильного ухудшения сна. Подробнее о том, как гаджеты приводят к бессоннице, рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Когда мы ложимся в постель и перед сном начинаем что-то делать в смартфоне, получается, что мозг находится в рабочем состоянии и днем, и ночью», – сказал врач в беседе с «ФедералПресс».

Непрерывная активность мозга связана, во-первых, с потоком поступающей информации. Во-вторых, когда человек что-то «тыкает пальцем» в телефоне, он принимает решения – это также провоцирует мозг на работу. И, в-третьих, орган воспринимает яркий голубой спектр гаджета как солнечный свет. Совокупность этих факторов не позволяет мозгу расслабиться, из-за чего человек сталкивается с бессонницей.

«В идеале за два часа до сна все гаджеты убирать. Мозгу нужно это время, чтобы перейти в спокойное состояние и нормально заснуть», – дополнил сомнолог Бузунов.