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2 часа назад

Сомнолог объяснил, как гаджеты влияют на сон

РИА "ФедералПресс"

Часто перед сном человек берет в руки смартфон и начинает скроллить ленту новостей, натыкаясь в основном на негативную информацию. Этот процесс погружает его в чрезвычайно стрессовую ситуацию, которая становится одной из причин сильного ухудшения сна. Подробнее о том, как гаджеты приводят к бессоннице, рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов.

Сомнолог объяснил, как гаджеты влияют на сон
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда мы ложимся в постель и перед сном начинаем что-то делать в смартфоне, получается, что мозг находится в рабочем состоянии и днем, и ночью», – сказал врач в беседе с «ФедералПресс».

Непрерывная активность мозга связана, во-первых, с потоком поступающей информации. Во-вторых, когда человек что-то «тыкает пальцем» в телефоне, он принимает решения – это также провоцирует мозг на работу. И, в-третьих, орган воспринимает яркий голубой спектр гаджета как солнечный свет. Совокупность этих факторов не позволяет мозгу расслабиться, из-за чего человек сталкивается с бессонницей.

«В идеале за два часа до сна все гаджеты убирать. Мозгу нужно это время, чтобы перейти в спокойное состояние и нормально заснуть», – дополнил сомнолог Бузунов.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как справиться с бессонницей после болезней.

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