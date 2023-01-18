Рентгенолог рассказал, как распознать перелом носа

Одним из первых симптомов при переломе носовой перегородки является кровотечение. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-рентгетолога Талдомской ЦРБ Алексея Рахманова.

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"В первую очередь деформация носа, кровотечение, боль, естественно", – предупредил врач.

При переломе носа человек может испытывать трудности при дыхании из-за отека. Для облегчения симптомов врач рекомендовал приложить к поврежденной части лед или холодный предмет.