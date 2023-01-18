Как сохранить здоровую спину при сидячем образе жизни

На работе - сидим за компьютером, дома - сидим за компьютером: многие узнают в этом свою жизнь. Нужно ли говорить, что наше тело не скажет спасибо за такую пассивность?

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Как помочь себе и своей спине, если работа обрекает вас на сидячий образ жизни, рассказал амурский остеопат Андрей Стукалин.

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Движение - жизнь

Главный принцип помощи при болях в спине - больше движения. Оно должно стать частью образа жизни, объясняет специалист.

Считается, что полезно ходить 10 000 шагов в день. Это так, но, чтобы польза для тела в биомеханическом плане действительно была, нужно ходить не только больше, но и быстрым шагом. Тогда это можно считать полезной тренировкой.

Удобный сон

Неожиданный элемент во благо здоровья спины и тела - сон, а точнее принадлежности для сна. В первую очередь обратите внимание на подушку.

Подушка должна быть удобна для вас. При всем разнообразии достаточно сложно посоветовать, на какой подушке будет комфортно спать каждому. Между высокими и низкими вариантами я всегда рекомендую выбирать ту, которая будет чуть ниже, дабы не перегибать шейный отдел.

Правильный стул

Сидеть тоже нужно правильно. Андрей Стукалин советует стараться распределить свой вес на седалищных буграх (выступающие костные бугорки под ягодичной складкой, - прим. ред.), ноги не скрещивать и немного вытянуться вверх, но без напряжения.

Обратите внимание на эргономику своего стула, кресла, рабочего стола. Высоту стула подбирайте так, чтобы стопы удобно располагались на полу, а ноги были согнуты в коленях примерно под 90 градусов. Руки должны лежать на столе так, чтобы не было желания наклоняться, но и не слишком высоко. Вообще лучше избегать скрученного положения.

Легкая гимнастика

Не забывайте, что в работе нужно делать перерывы и двигаться. Чтобы немного размяться, хорошо подойдет мышечная релаксация по Джекобсону.

В классическом варианте упражнение предполагает три этапа: напряжение определенной группы мышц, ощущение этого напряжения, прочувствование, расслабление. Наша задача - научиться ощущать разницу между напряжением и расслаблением. И научиться получать от этого удовольствие. На сегодняшний день существует множество вариантов релаксации методом Джекобсона, но суть одна: максимальное напряжение мышцы приводит к ее полному расслаблению и психологическому комфорту.

В офисе можно попробовать следующее упражнение. Встаньте или сядьте и начните не спеша напрягать все мышцы рук (кисть, предплечье, плечо), считая от нуля до девяти и постепенно увеличивая напряжение. На счете «девять» напряжение должно быть максимально возможным.

Почувствуйте, как сильно сжимаются все мышцы рук. На счет «десять» полностью расслабьтесь. Насладитесь моментом релаксации в течение 2-3 минут. То же самое можно проделать с мышцами ног, спины, груди и живота, а также с мышцами лица и шеи.

Полезный «рулетик»

После рабочего дня, когда тело невыносимо устало, не торопитесь бежать домой и ложиться на диван - лучше свернитесь «рулетиком».

После рабочего дня или перед его началом можно выполнить упражнение «Рулет». Выполняется оно стоя, ноги на ширине плеч, руки свободно свисают, тело расслабленное. Суть упражнения: медленно наклоняться вперед и вниз, начиная с наклона головы, как бы заворачиваясь в рулет, чтобы каждый позвонок поучаствовал в сгибании. Для лучшего эффекта сосредоточьте внимание на движении каждого позвонка. Коснитесь руками пола, а затем так же медленно, позвонок за позвонком, разогнитесь, как бы разворачивая рулет. Повторить нужно несколько раз.

Есть и другое упражнение, с менее интересным названием, но не менее положительным для спины эффектом. Речь идет о наклонах в сторону, которые тоже, оказывается, нужно выполнять правильно.

Так, во время упражнения нужно поднять одну руку вверх, как бы вытягивая ее из тела, и при этом медленно наклонять туловище в сторону с вытяжением, начиная с головы. Внимание также необходимо сфокусировать на поочередном движении каждого позвонка. Затем - медленно вернуться в исходное положение. Повторяйте пять раз с каждой стороны.

Своевременный визит

Если у вас есть болевые симптомы или функциональные нарушения, связанные с ограничением подвижности в теле, то вам обязательно необходимо посетить врача-остеопата.

Даже человеку, выполняющему все рекомендации и ведущему здоровый образ жизни, необходимо приходить на прием к остеопату раз в год. Это нужно для профилактического осмотра и лечения накопившихся соматический дисфункций, - советует Андрей Стукалин

Помните: о вашем здоровье не подумает никто, кроме вас. А профилактика и гимнастика лучше, чем постоянные боли в спине и суставах, поэтому проявляйте больше любви к себе и заботьтесь не только о душе, но и о теле.

КСТАТИ

Глаза тоже устают

Отдыхаем зрительно от экрана

Работа в офисе утомляет не только спину, но и глаза. Нужно обязательно делать перерывы в работе, отходить ненадолго от экрана компьютера. А еще лучше - уделять время зрительной гимнастике.