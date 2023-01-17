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1 час назад

Врач рассказала, почему может чесаться спина

Секрет Фирмы

Врач — дерматолог-трихолог (специалист по волосам) Алина Лукманова рассказала, отчего может чесаться спина. По её словам, обычно причина в одежде: синтетика плохо пропускает пот и не даёт телу дышать. Это приводит к размножению бактерий и появлению прыщей. Поэтому лучше носить одежду из натуральных материалов. Ещё одной причиной усиленного потоотделения может стать ношение рюкзака.

Врач рассказала, почему может чесаться спина
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Одежда должна быть из натуральных материалов и желательно свободного кроя, чтобы минимизировать механическое воздействие на кожу», — посоветовала врач в беседе с «Москвой 24».

Если же на спине появились высыпания, то надо тщательнее следить за чистотой.

«После активных физических нагрузок обязательно принимайте душ. Вода при этом не должна быть горячей. Мыть кожу нужно очень аккуратно, чтобы не травмировать её», — добавила врач. Использовать жёсткую мочалку она не советует.

Если же на лице есть акне, то есть угри, то, скорее всего, и на спине они тоже будут. В этом случае лучше обратиться к специалисту. Обычно прописывают курс системных ретиноидов (аналоги витамина А).

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