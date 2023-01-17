Как моржевание может вам навредить

Безопасно ли моржевание? Далеко не для всех. К тому же, по словам председателя чешского союза моржей Владимира Комарека, моржи или набирают вес, или остаются в том же весе, в котором были раньше.

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Для того чтобы похудеть, любителям зимнего плавания придётся прикладывать дополнительные усилия. В целом им нужно организовать всё так, чтобы энергии они получали меньше, чем тратили.

Да, действительно при моржевании тратится много энергии. Но сколько конкретно - сказать сложно.

В организме человека есть так называемый бурый жир. Он активируется при помощи холода и может вырабатывать много тепла. Зачастую люди решают, что при моржевании у них появится такой тип жира и они похудеют. Но не всё так просто. В 2009 году учёные из Великобритании изучили, какие факторы оказывают влияние на действие бурого жира. Оказалось, что у человека бурого жира больше зимой. Причина состоит в количестве дневного света.

Подходит моржевание тоже не всем людям. Например, опасно оно для тех, у кого есть болезни сердца, почек, неврологические заболевания. Кроме того, зимой нельзя купаться тем, у кого аллергия на холод, а также людям, страдающим первичным либо вторичным синдромом Рейно.

Врачи также утверждают, что закаливание и моржевание помогает в профилактике болезней, которые вызываются переохлаждением, а также при язве, аллергиях, гипертонии, ряде психических заболеваний. Но панацеей от всего назвать зимнее купание и закаливание точно нельзя.