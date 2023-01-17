Россиянам рассказали, что есть и пить до и после купания в проруби

Крещенские купания связаны с экстремальными нагрузками на организм, поэтому важно не только собраться с духом и запастись дополнительным комплектом тёплой одежды. Не последнюю роль играет правильное питание. Еду до и после купаний нужно выбрать так, чтобы она дала достаточно энергии, а напитки могут помочь согреться. Что лучше есть и пить тем, кто планирует окунаться в прорубь, рассказала «Общественная служба новостей».

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

До

Перед купанием нужно есть быстроусвояемые продукты, чтобы организму не пришлось терять энергию для их переваривания. Однозначно не подойдёт жирная свинина, а вот курица или индейка — самое то.

А вот жирная морская рыба — лосось, палтус, сельдь, сардины и т. д. — очень даже подойдёт для еды до купания. Она хорошо переваривается и даст дополнительную энергию организму.

На гарнир можно съесть зерновую кашу — это и энергия, и запас гликогена. Неплохой вариант также яичница, омлет, салат из овощей. В блюдо можно добавить льняного масла или грецких орехов, которые тоже помогут восполнить тепло.

Ни до, ни после купания не пейте алкоголь. Теплее от него точно не станет, потому что спиртное расширяет сосуды только на время. Зато алкоголь — это дополнительная нагрузка на сердце, которая на фоне стресса от ледяной воды определённо будет лишней.

Ваш вариант — травяные настои и отвары из ромашки, мяты, мелиссы, чабреца или зверобоя. Можно также заварить листья малины, липы и шиповника. Подойдёт чёрный или зелёный чай с ягодами, специями, лимоном и мёдом.

После

Рацион после купания тоже должен быть правильный. Лучше, конечно, есть что-то тёплое. При этом еда должна быть лёгкой. Например, белковые блюда, крем-суп из грибов.

Согреться поможет безалкогольная медовуха, сбитень, чай с розмарином и голубикой.