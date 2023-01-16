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24 минуты назад

Четыре привычки, связанные с гигиеной, из-за которых вы болеете

Ferra.ru

Заботиться о себе очень важно для поддержания психического и физического здоровья. И большую роль в этом играет хорошая гигиена. Вот какие привычки вредят вашему здоровью.

Четыре привычки, связанные с гигиеной, из-за которых вы болеете
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Майк Бойл, директор по медицинскому содержанию и образованию в Ro, сертифицированный тренер по питанию, сертифицированный личный тренер, перечислил четыре привычки, из-за которых вы можете даже заболеть. И все эти привычки связаны с гигиеной.

Вы не моете руки. Это один из самых простых способов заразиться чем-нибудь, даже не подозревая об этом. Опасность представляют не сами микробы на руках, а то, к чему вы грязными руками прикасаетесь. Микробам легко попасть в организм через внутреннюю часть носа, рот, веки. Также опасно трогать немытыми руками лицо.

Вы моете не все части тела в душе. Во время принятия душа нужно мыть подмышки, область под грудью, вокруг паха, в ягодичной складке и в других местах, где есть кожные складки.

Вы не чистите зубы. Помимо зубной щётки, нужно использовать зубную нить. Связано это с тем, что даже при хорошей чистке зубов щёткой есть вероятность, что между зубами останутся частицы пищи. В результате это всё может привести к кариесу и другим заболеваниям полости рта.

Вы слишком часто моете лицо. Важно не умывать лицо чаще, чем два-три раза в день. Если вы станете мыть лицо с очищающим средством слишком часто, то можете лишить кожу веществ, которые естественным образом она выделяет. Иногда это может вызвать такие же проблемы, как недостаточное умывание, и ухудшить состояние прыщей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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