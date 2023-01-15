5 секретов крепкого иммунитета

Замечали ли вы, что некоторые люди почти не болеют? Даже в сезон простуд и различных инфекций. Скорее всего, они просто помнят о нескольких правилах.

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Итак, как же работает наш иммунитет? Иммунная система человека состоит из антигенов - белков, которые реагируют на патогены, попадающие в организм. Для того чтобы патогены распознавались исправно, весь организм должен работать как надо. В этом помогут определённые правила.

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Правильный сон и отдых. Для эффективной работы иммунитета нужно, чтобы в норме были эндокринная, нервная и пищеварительная система. В этом помогает сон. Ослабляет иммунитет работа через силу, неспособность делать перерывы на отдых в течение дня, усталость.

Снижение уровня стресса. В стрессовых ситуациях образуется в организме кортизол, а это влияет на иммунитет.

Ограничение питания и правильная диета. Если у вас в организме слишком много жира, то это ослабит иммунную систему. В результате иммунных клеток будет производиться не так много, а ответ организма на патогены станет слабее. Кроме того, из-за недостатка питательных веществ в диете возникает дефицит, который тоже оказывает влияние на иммунитет. Специалисты советуют в день есть пять порций свежих фруктов и овощей в день.

Секс. Согласно результатам научных исследований, сексуально активные люди, которые спят регулярно по любви с постоянным партнёром, имеют до 30 % больше антител в организме. Также регулярное получение оргазма снижает уровень кортизола в крови, что положительно сказывается на иммунной и сердечно-сосудистой системе. Во время полового акта выделяются пролактин и окситоцин, которые поддерживают нормальную работу иммунной системы.

Физическая активность. При регулярных занятиях спортом повышается активность лимфоцитов (точнее, Th-лимфоцитов), которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний и инфекций. Помимо этого, во время тренировки повышается температура тела, что может подавить размножение возбудителей болезни.