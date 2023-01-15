Генетическая непереносимость молока: почему она существует у целых народов

По идее, все люди, как биологический вид относящиеся к млекопитающим, в равной степени должны иметь способность усваивать молоко. Случаи же его неприятия могут объясняться индивидуальными особенностями определенного организма.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Однако известно, что целые нации веками не употребляют молоко, потому что, как выяснили ученые, не переносят лактозу. И большинство этих народов азиатские. Почему?

Видео дня

Лактоза и лактаза

Лактоза - единственный углеводный макрокомпонент молока почти всех млекопитающих. Для ее усвоения организмом нужен другой специальный фермент - лактаза. Его вырабатывают клетки, расположенные на внутренней поверхности средней части тонкого кишечника. В нем происходит всасывание продуктов гидролиза: галактозы и глюкозы.

Если лактаза в кишечнике не вырабатывается, то оказавшаяся в нем лактоза усиливает жизнедеятельность его микрофлоры, а это приводит к задерживанию воды в каловых массах. Ее вторичное всасывание вместе с растворенными в ней продуктами жизнедеятельности вызывает общее отравление организма. Поэтому люди, не переносящие лактозу, употребляют только кисломолочные продукты (кефир, йогурт, творог и сыр), в которых это вещество не содержится. Но по какой причине у кого-то в организме есть лактаза, необходимая для усваивания углеводного макрокомпонента молока, а у других — нет?

Ген толерантности к лактозе

Ученые пришли к выводу, что изначально все люди на земле, несмотря на то, что они - млекопитающие, начиная с трехлетнего возраста утрачивали способность усваивать молоко. Анализы ДНК древних скелетов, найденных в археологических слоях в разных странах, позволили определить, что мутации в генах, которые привели к вырабатыванию в человеческих организмах лактазы во взрослом возрасте, произошли только около 4300 лет назад, но далеко не у всех людей и не повсеместно.

Считается, что представители азиатских народностей до сих пор физиологически не переносят молоко. Однако антропологи доказали, что это связано не с генетическими особенностями какой-то конкретной человеческой расы, а с аспектами историко-культурного развития народа в древности. Прежде всего, это имеет прямое отношение к скотоводству.

Периодом одомашнивания коровы и лошади историки называют VIII тысячелетие до нашей эры. Процесс этот происходил на открытых участках евразийского континента, то есть там, где были природные пастбища. Соответственно, народы, традиционно проживающие на этой земле и связанные со скотоводством, спустя несколько тысячелетий получили мутационный ген толерантности к лактозе. Так или иначе, им приходилось пить сырое молоко своих домашних животных, а не только есть продукты, приготовленные из молока. Поэтому возможность усваивать лактозу стала наследоваться у определенных, но опять же далеко не у всех народов, а только у скотоводов.

Так кто же может пить молоко?

Действительно, некоторые азиаты не пьют молоко. Вьетнамцы, китайцы, японцы, а также островные жители тихоокеанской Малой Азии с самого своего возникновения не разводили скот, а занимались земледелием, растениеводством, рыболовством. Таким образом, ген толерантности к лактозе у них не сформировался. Их потомки, в том числе и смешанные с представителями других народностей, тоже не унаследовали способность вырабатывать лактазу, потому что азиатские гены являются доминантыми по отношению, например, к европейским.

Но есть азиаты, которые тысячелетиями занимались животноводством, и их гораздо больше. Такие национальности, как татары, казахи, киргизы, монголы, чукчи, калмыки, ханты, манси пьют коровье, козье, кобылье, верблюжье и оленье молоко, и для многих оно является основным продуктом питания.