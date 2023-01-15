Генетическая непереносимость молока: почему она существует у целых народов

По идее, все люди, как биологический вид относящиеся к млекопитающим, в равной степени должны иметь способность усваивать молоко. Случаи же его неприятия могут объясняться индивидуальными особенностями определенного организма.
Однако известно, что целые нации веками не употребляют молоко, потому что, как выяснили ученые, не переносят лактозу. И большинство этих народов азиатские. Почему?
Лактоза - единственный углеводный макрокомпонент молока почти всех млекопитающих. Для ее усвоения организмом нужен другой специальный фермент - лактаза. Его вырабатывают клетки, расположенные на внутренней поверхности средней части тонкого кишечника. В нем происходит всасывание продуктов гидролиза: галактозы и глюкозы.
Если лактаза в кишечнике не вырабатывается, то оказавшаяся в нем лактоза усиливает жизнедеятельность его микрофлоры, а это приводит к задерживанию воды в каловых массах. Ее вторичное всасывание вместе с растворенными в ней продуктами жизнедеятельности вызывает общее отравление организма. Поэтому люди, не переносящие лактозу, употребляют только кисломолочные продукты (кефир, йогурт, творог и сыр), в которых это вещество не содержится. Но по какой причине у кого-то в организме есть лактаза, необходимая для усваивания углеводного макрокомпонента молока, а у других — нет?
Ученые пришли к выводу, что изначально все люди на земле, несмотря на то, что они - млекопитающие, начиная с трехлетнего возраста утрачивали способность усваивать молоко. Анализы ДНК древних скелетов, найденных в археологических слоях в разных странах, позволили определить, что мутации в генах, которые привели к вырабатыванию в человеческих организмах лактазы во взрослом возрасте, произошли только около 4300 лет назад, но далеко не у всех людей и не повсеместно.
Считается, что представители азиатских народностей до сих пор физиологически не переносят молоко. Однако антропологи доказали, что это связано не с генетическими особенностями какой-то конкретной человеческой расы, а с аспектами историко-культурного развития народа в древности. Прежде всего, это имеет прямое отношение к скотоводству.
Периодом одомашнивания коровы и лошади историки называют VIII тысячелетие до нашей эры. Процесс этот происходил на открытых участках евразийского континента, то есть там, где были природные пастбища. Соответственно, народы, традиционно проживающие на этой земле и связанные со скотоводством, спустя несколько тысячелетий получили мутационный ген толерантности к лактозе. Так или иначе, им приходилось пить сырое молоко своих домашних животных, а не только есть продукты, приготовленные из молока. Поэтому возможность усваивать лактозу стала наследоваться у определенных, но опять же далеко не у всех народов, а только у скотоводов.
Действительно, некоторые азиаты не пьют молоко. Вьетнамцы, китайцы, японцы, а также островные жители тихоокеанской Малой Азии с самого своего возникновения не разводили скот, а занимались земледелием, растениеводством, рыболовством. Таким образом, ген толерантности к лактозе у них не сформировался. Их потомки, в том числе и смешанные с представителями других народностей, тоже не унаследовали способность вырабатывать лактазу, потому что азиатские гены являются доминантыми по отношению, например, к европейским.
Но есть азиаты, которые тысячелетиями занимались животноводством, и их гораздо больше. Такие национальности, как татары, казахи, киргизы, монголы, чукчи, калмыки, ханты, манси пьют коровье, козье, кобылье, верблюжье и оленье молоко, и для многих оно является основным продуктом питания.
Помимо приморских азиатов молоко не усваивается у индийцев, камбоджийцев, у всех африканцев и их потомков и даже у некоторых евреев, чьи предки восходят к определенным коленам, никогда не занимавшимся скотоводством. Таким образом, непереносимость молока является генетическим фактором, но обусловленным только историко-культурными условиями.