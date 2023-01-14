Что будет, если выпивать по бокалу вина ежедневно

Возможно, вы слышали, будто бокал вина ежедневно может принести какую-то пользу для здоровья. На самом деле от употребления алкоголя есть много негативных побочных эффектов.
Несмотря на то, что люди часто чувствуют сонливость после употребления алкоголя, это чувство не длится долго. Вместо этого, алкоголь может сократить продолжительность фазы быстрого сна.
Алкоголь опасным образом взаимодействует со многими лекарствами, включая антидепрессанты, болеутоляющие и седативные средства.
Согласно исследованию, даже 18 граммов алкоголя в день повышают риск.
Согласно исследовательской статье 2019 года, употребление бутылки вина в неделю — гораздо меньше, чем бокал в день — увеличивает риск развития рака в течение жизни человека примерно на 1–1,4%.
Употребление алкоголя связано со множеством заболеваний: ишемической болезнью сердца, инсультом, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью сердца, кардиомиопатией, мерцательной аритмией и аневризмой.
Это сделает вас более восприимчивыми к инфекциям.