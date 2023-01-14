Что будет, если выпивать по бокалу вина ежедневно

Возможно, вы слышали, будто бокал вина ежедневно может принести какую-то пользу для здоровья. На самом деле от употребления алкоголя есть много негативных побочных эффектов.

1. Нарушения сна

Несмотря на то, что люди часто чувствуют сонливость после употребления алкоголя, это чувство не длится долго. Вместо этого, алкоголь может сократить продолжительность фазы быстрого сна.

2. Вино может плохо взаимодействовать с лекарствами

Алкоголь опасным образом взаимодействует со многими лекарствами, включая антидепрессанты, болеутоляющие и седативные средства.

3. Это может увеличить риск рака молочной железы

Согласно исследованию, даже 18 граммов алкоголя в день повышают риск.

4. Это может увеличить общий риск развития рака

Согласно исследовательской статье 2019 года, употребление бутылки вина в неделю — гораздо меньше, чем бокал в день — увеличивает риск развития рака в течение жизни человека примерно на 1–1,4%.

5. Это может привести к нарушениям сердцебиения

6. И повысить ваше кровяное давление

7. Это также может привести к другим сердечно-сосудистым осложнениям

Употребление алкоголя связано со множеством заболеваний: ишемической болезнью сердца, инсультом, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью сердца, кардиомиопатией, мерцательной аритмией и аневризмой.

8. Это может сказаться на вашей печени

9. Ослабляет иммунную систему