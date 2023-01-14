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1 час назад

Россиянам рассказали о еще одной опасности энергетиков

Секрет Фирмы

Казалось бы, все уже и так знают о том, что энергетики вредны для здоровья, уж сколько раз всё это обсуждали. Но всё равно есть люди, которые их хлещут как не в себя. А ведь это может закончиться плачевно, особенно для сердечка. Терапевт, кардиолог МЦ «СМ-Клиника» Рустем Османов напомнил, что употребление энергетиков приводит к инфарктам, гипергликемии и истощению центральной нервной системы. Ведь в них содержится кофеин и сахар.

Россиянам рассказали о еще одной опасности энергетиков
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Употребление повышенных доз кофеина может привести к резкому повышению артериального давления, возникновению тахикардии и аритмии. Кроме того, регулярное употребление кофеиносодержащих напитков увеличивает риск сердечной недостаточности и приводит к развитию ишемической болезни сердца», — рассказал он.

Кардиолог посоветовал употреблять кофеин с натуральными напитками, то есть с кофе. Это снижает усталость и повышает умственную активность. А в энергетиках содержится сахар, который делает эффект от кофе чрезмерным.

Кроме этого, в энергетиках содержится адреналин и дофамин. А они истощают нервную систему.

Поэтому Османов посоветовал не употреблять энергетики людям с сахарным диабетом и с заболеваниями сердца. Также не стоит их употреблять перед или во время занятий спортом. Это может закончиться сердечным приступом или инфарктом.

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