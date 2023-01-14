Врач назвала главные причины и последствия переутомления

Праздничные дни только отгремели, а некоторые вокруг уже как будто утомились. С другой стороны, устать-то можно и от череды домашних забот. Иногда так наотдыхаешься, что хочется поскорее на работу. Невролог Диана Андреева назвала причины переутомления, которое рискует перейти в хроническое, а также неприятные последствия, которые это состояние сулит.

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По словам врача, переутомление вполне может в дальнейшем довести до депрессии и даже инфаркта. А приводят к нему очень многие факторы, игнорирование которых как раз и чревато возникновением для начала той самой хронической усталости.

«Тяжёлая умственная или физическая работа, длительный монотонный труд, однообразный стиль жизни, отсутствие полноценного отдыха, неспособность расслабиться, неполноценный сон, несбалансированное питание, отсутствие регулярной физической активности», — перечислила причины специалист.

Наиболее чувствительна к переутомлениям, разумеется, нервная система. Она реагирует головными болями, тревогами, снижением концентрации. Вслед за нервами может начать страдать сердечно-сосудистая система. И вот тут самое время взяться за ум и не доводить до проблем, о которых и говорить не хочется. Ведь когда начнёшь сильно болеть, уже и никакую работу тянуть не получится. Да и лечиться всегда дороже, чем заботиться о здоровье.