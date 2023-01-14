Можно ли на самом деле очистить организм от шлаков

Социальные сети пестрят призывами о том, что каждому из вас необходимо срочно очистить организм от шлаков и токсинов. Чтобы добиться желаемого результата, люди сидят на соковых диетах или голодают. "Рамблер" выяснил, почему это не работает.

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Токсины — это яды биологического происхождения. Обычно к ним относятся яды змей, продукты жизнедеятельности бактерий и паразитов. Токсином может стать и вещество, которое образовалось в организме, но стало для него опасным. А термина "шлак" в доказательной медицине и вовсе не существует, однако в альтернативной медицине под шлаками понимают отходы переработки продуктов, которые откладываются в кишечнике.

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Термин "шлак" в организме псевдонаучный. Мы можем говорить о том, что в организме наступает интоксикация. Поэтому с позиции классической медицины мы должны говорить о дезинтоксикации. Эта терапия включает в себя введение инфузионных растворов, использование энтеросорбентов, восстановление микрофлоры кишечника и ротовой полости.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Все вещества, которые так или иначе попали в наш организм, легко выходят из него. Для этого у нас есть печень, почки, потовые железы и лимфатическая система.

Результат переваривания пищи и всего иного, съеденного человеком, попадает в печень. А печень — это самый живучий орган, способный регенерировать даже из четверти здоровой ткани. Вредные вещества не накапливаются и не откладываются в желчных протоках, вопреки мнению диетологов из социальных сетей.

Почки — еще один орган, который отвечает за выведение веществ из организма. За минуту почки фильтруют до трех литров крови и выводят из организма лишние витамины, гормоны и воду, вещества вроде никотина и продукты распада лекарств. Если в почках образуются камни, то убрать их с помощью "чистки" или диеты нельзя, придется обращаться к врачу.

Желудочно-кишечный тракт — это не статичная система, она постоянно сокращается, а ворсинки кишечного эпителия постоянно обновляются. Существует и перистальтика, частота ее волн в тонкой кишке достигает 12 циклов в минуту, а в прямой кишке — около трех циклов в минуту. И даже в период "отдыха" желудок и тонкая кишка продолжают вибрировать, чтобы удалить остатки пищи.

Поэтому никаких шлаков и токсинов в организме появиться не может, а чтобы поддерживать хорошее физическое состояние, необходимо питаться правильно, а не мучить организм голодовками и бесполезными таблетками без доказанной эффективности и показания врача.