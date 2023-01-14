Названы несовместимые с лекарствами продукты

Турецкие врачи назвали продукты, вызывающие осложнения при их употреблении с различными лекарствами.

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При расщеплении пищи в кишечнике лекарства могут вступать в реакцию с питательными веществами, что может отрицательно сказаться на здоровье.

Первым продуктом, несовместимым с лекарствами, является алкоголь. Употребление его вместе с медикаментами или после приема лекарств препятствует выведению компонентов спиртного из организма и вызывает покраснение кожи, повышение давления, учащенное сердцебиение, рвоту.

Опасность несут и другие напитки: кофе и чай. Не рекомендуется совмещать их с лекарствами для лечения железодефицитной анемии, потому что эти напитки нарушают абсорбцию железа в кишечнике. Прием таких лекарств рекомендуется осуществлять с апельсиновым соком.

При приеме таблеток от гипертонии необходимо отказаться от грейпфрута. Он может также усиливать действие препаратов, принимаемых при повышенном холестерине, в 13 раз, что чревато побочными эффектами. Также с грейпфрутом несовместимы препараты от аритмии, антипсихотические средства и лекарства, применяемые для подавления иммунной системы после трансплантации органов.