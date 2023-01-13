Какие привычки могут оказать негативное влияние на здоровье

Врач Валерия Румянцева перечислила безобидные привычки, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека.
Так, многие люди всегда прикрывают рот во время чихания рукой. Но нужно помнить, что в этом случае рука становится источником бактерий. Если вовремя не помыть руки, то можно занести инфекцию в глаза, уши.
Еще одна вредная привычка — ковырять в зубах. При этом можно повредить десны и занести заразу. Лучше прополоскать рот, воспользоваться нитью или ирригатором.
Врач добавила, что не очень полезно пить воду сразу после пробуждения. Сначала нужно прополоскать рот, ведь за ночь скапливается множество бактерий, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».