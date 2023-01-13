Какие привычки могут оказать негативное влияние на здоровье

Врач Валерия Румянцева перечислила безобидные привычки, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека.

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Так, многие люди всегда прикрывают рот во время чихания рукой. Но нужно помнить, что в этом случае рука становится источником бактерий. Если вовремя не помыть руки, то можно занести инфекцию в глаза, уши.

Еще одна вредная привычка — ковырять в зубах. При этом можно повредить десны и занести заразу. Лучше прополоскать рот, воспользоваться нитью или ирригатором.