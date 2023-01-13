Врач развеял популярный миф об употреблении алкоголя зимой

Длительное употребление алкоголя на новогодних каникулах приводит к пагубным последствиям, рассказал психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру», а также развеял популярный миф о пользе спиртных напитков в холодную погоду.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«После длительных возлияний на новогодних каникулах можно дойти до того, чтобы перестать узнавать самого себя. Помните, как было у Кафки: "Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, ГрегГрегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое"», — предостерег врач.

По его словам, допустимая доза алкоголя равна нулю. Дело в том, что он очень токсичен и оказывает пагубное влияние практически на все внутренние органы, а вследствие этого при длительном употреблении и на внешний вид. Так, кожа становится менее упругой и более сухой, появляется отечность, лицо становится одутловатым.

Спектр нарушений со стороны внутренних органов очень широк: это и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, и поражение печени и поджелудочной железы, и болезни почек, предупредил Скрябин.

При этом организм пытается нейтрализовать кратковременное ощущение тепла, вызванное усиленным притоком крови к коже, увеличивая скорость потоотделения. Это еще больше снижает температуру тела. Отсюда, по словам медика, частые случаи обморожений и даже гибели людей, замерзающих в состоянии опьянения.