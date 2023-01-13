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20 минут назад

Ученые выяснили, как компенсировать вред от сидячей работы

Вечерняя Москва

Ученые из Колумбийского университета установили, что пять минут ходьбы каждые полчаса в периоды длительного сидения могут компенсировать негативные последствия сидячего образа жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

Ученые выяснили, как компенсировать вред от сидячей работы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Всего в эксперименте принимали участие 11 человек, которые сидели в кресле на протяжении восьми часов и могли вставать только для предписанной им прогулки.

Наиболее полезной для организма оказалась прогулка в течение пяти минут с интервалом в полчаса. Благодаря этому у испытуемых снижались уровень сахара в крови и кровяное давление.

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