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1 час назад

Какие продукты снижают уровень сахара в крови

Ferra.ru

Уровень глюкозы в крови — важный параметр для контроля, поскольку даже если у вас нет диабета, высокий уровень может указывать на метаболический синдром.

Какие продукты снижают уровень сахара в крови
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Зачастую повышение уровня сахара бывает трудно обнаружить, поскольку симптомы не всегда очевидны. И если уровень глюкозы приближается к критическому, очень важно изменить свой рацион.

На помощь в таком случае может прийти овсянка, приготовленная из минимально обработанных хлопьев. Она способна снизить уровень сахара в крови, насытить вас клетчаткой и дольше сохранять сытость.

Также полезным будет завтрак с включением греческого йогурта. Он может похвастаться высоким содержанием белка и молочных жиров.

Для тех же, кто уже страдает диабетом или преддиабетом, такие продукты, как овес, ячмень, бобовые и свекла, помогут повысить чувствительность к инсулину. Теми же свойствами обладают ряд специй: корица, кумин, орегано и карри.

Отметим, что мониторинг уровня глюкозы в крови и внесение изменений в свой рацион помогут поддерживать здоровый образ жизни и предотвратить возникновение метаболических заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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