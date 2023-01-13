Как снизить вред для здоровья из-за резкой смены погоды

При резком потеплении в группу риска попадают люди с пониженным артериальным давлением - гипотоники, а у гипертоников в период климатических качелей могут наблюдаться нарушения в работе вегетативной нервной системы. В то же время вероятность заражения респираторными вирусными инфекциями, такими как грипп, ОРВИ или COVID-19, в эти дни увеличивается для всех. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Она также перечислила симптомы, которые могут проявляться у гипотоников при стремительном повышении температуры воздуха.

«Учащенное сердцебиение и дыхание, появляются отеки, что свидетельствует о нарушении тонуса сосудов. Люди с пониженным давлением больше обычного в эти дни ощущают сонливость и усталость», — цитируют ее «Известия».

При этом ухудшение самочувствия у людей с повышенным артериальным давлением может наблюдаться, даже если они проходят контролирующее его лечение. Всему виной - нарушение работы вегетативной нервной системы, которая особо остро «откликается» на изменение погоды.