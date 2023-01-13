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2 часа назад

Как снизить вред для здоровья из-за резкой смены погоды

ТК «Звезда»

При резком потеплении в группу риска попадают люди с пониженным артериальным давлением - гипотоники, а у гипертоников в период климатических качелей могут наблюдаться нарушения в работе вегетативной нервной системы. В то же время вероятность заражения респираторными вирусными инфекциями, такими как грипп, ОРВИ или COVID-19, в эти дни увеличивается для всех. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Как снизить вред для здоровья из-за резкой смены погоды
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Она также перечислила симптомы, которые могут проявляться у гипотоников при стремительном повышении температуры воздуха.

«Учащенное сердцебиение и дыхание, появляются отеки, что свидетельствует о нарушении тонуса сосудов. Люди с пониженным давлением больше обычного в эти дни ощущают сонливость и усталость», — цитируют ее «Известия».

При этом ухудшение самочувствия у людей с повышенным артериальным давлением может наблюдаться, даже если они проходят контролирующее его лечение. Всему виной - нарушение работы вегетативной нервной системы, которая особо остро «откликается» на изменение погоды.

Чтобы избежать рисков для здоровья в эти дни и не заболеть, следует проводить метеопрофилактику, которая заключается в правильном питании, умеренной физической активности, соблюдении режима работы и сна, а также закаливании организма. Причем проводить ее следует на постоянной основе, а не ситуативно.

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