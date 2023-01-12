Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Сердечно-сосудистые катастрофы: к чему приводит употребление алкоголя

СОВА

Самарские врачи рассказали, что от употребления алкоголя нарушается ритм сердца и возникают сердечно-сосудистые катастрофы.

Сердечно-сосудистые катастрофы: к чему приводит употребление алкоголя
Фото: СОВАСОВА

Ухудшение здоровья может произойти, как во время употребления алкоголя, так и после. Человек почувствует резкую слабость, одышку и учащенное сердцебиение.

В министерстве здравоохранения России по Самарской области уточнили:

"Сужая артерии, алкоголь приводит к гипертоническому кризу, разрыву атеросклеротической бляшки и как следствие — к инфаркту миокарда. В группу риска входят прежде всего пациенты, страдающие артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца".

Однако такой вред наносят не только спиртные напитки, но и сигареты.

Чтобы обезопасить свой организм, необходимо регулярно заниматься физической культурой, больше гулять и помнить о важности сна. И конечно же, отказаться от алкоголя и курения.

О том, как сделать простую гимнастику для сохранения здоровья прямо на рабочем месте, мы рассказывали здесь.

ЗОЖ,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители