Сердечно-сосудистые катастрофы: к чему приводит употребление алкоголя

Самарские врачи рассказали, что от употребления алкоголя нарушается ритм сердца и возникают сердечно-сосудистые катастрофы.

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Ухудшение здоровья может произойти, как во время употребления алкоголя, так и после. Человек почувствует резкую слабость, одышку и учащенное сердцебиение.

В министерстве здравоохранения России по Самарской области уточнили:

"Сужая артерии, алкоголь приводит к гипертоническому кризу, разрыву атеросклеротической бляшки и как следствие — к инфаркту миокарда. В группу риска входят прежде всего пациенты, страдающие артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца".

Однако такой вред наносят не только спиртные напитки, но и сигареты.

Чтобы обезопасить свой организм, необходимо регулярно заниматься физической культурой, больше гулять и помнить о важности сна. И конечно же, отказаться от алкоголя и курения.