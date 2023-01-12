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2 часа назад

Держим тело в тонусе: зачем нужна гимнастика на работе

СОВА

Специалисты министерства здравоохранения Самарской области рассказали, зачем нужна гимнастика на рабочем месте, и показали несколько простых, но действенных упражнений.

Держим тело в тонусе: зачем нужна гимнастика на работе
Фото: СОВАСОВА

Сидячий образ жизни может погубить общее здоровье. Врачи предупреждают, что дефицит двигательной активности в период рабочего дня может привести, например, к утомлению центральной нервной системы или ранним заболеваниям позвоночника. Спасением может стать гимнастика. Ее лучше проводить до приема пищи или через 30-40 минут после.

Заведующая отделением реабилитации Клиник СамГМУ Марина Шелыхманова уточнила:

- Упражнения выполняются в медленном или среднем темпе. Комплекс, включающий упражнения для мышц туловища, шеи, верхних и нижних конечностей, глаз, необходимо выполнять 1 раз в день, но можно повторять его каждые 2-3 часа.

Стоя можно выполнить следующие упражнения:

- Руки поднять наверх - вдох, вниз - выдох.

- Руки вперёд. Сгибание и разгибание кистей.

- Вращение плечевых и локтевых суставов поочередно.

Сидя:

- Повороты и наклоны головы влево и вправо.

- Руками опереться на сиденье стула сзади. Прогнуться, плечи отвести назад - вдох. Возвращение в исходное положение - выдох.

- Ладони на затылке. При выдохе оказывать давление головой на руки. Через 3 секунды на вдохе расслабить мышцы шеи.

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